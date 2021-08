TSE limita acesso a dados de filiados de partidos políticos

Em sua decisão, Barroso apontou que o objetivo dos relatórios é garantir “a verificação do cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos”.

Com a medida, o sistema Filia só permitirá a emissão de uma certidão em que a própria pessoa poderá consultar se o seu nome está incluído na relação de filiados a partidos.

Segundo o TSE, dos cerca de 150 milhões de eleitores no Brasil, aproximadamente 15 milhões são filiados a partidos políticos. As legendas permanecem com acesso ao sistema para verificar a situação de seus filiados.