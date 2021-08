Drogas são apreendidas pela PRF em rodovias federais em Sergipe

O primeiro caso ocorreu no km 197 da BR-101, no município de Cristinápolis. Os policiais realizavam o trabalho de ronda quando deram ordem de parada ao condutor de um carro de passeio, com placas do estado, que transportava dois passageiros. Foram encontrados nos pertences deles quatro gramas de cocaína e dois comprimidos de anfetamina, conhecido como rebite.