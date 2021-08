Leilão beneficente de itens do Flamengo rende mais de R$ 370 mil; camisas de Gabigol lideram

A parceria entre o Flamengo e a “Play For a Cause”, empresa que tem como meta transformar a paixão pelo esporte em impacto social, já arrecadou em pouco mais de um ano cerca de R$ 370 mil. Neste período, foram mais de 100 itens leiloados.

A grande maioria dos leilões é de camisas de jogo, como a utilizada na ação no Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Os dois uniformes que mais renderam foram de Gabigol. O que ele utilizou no Dia das Crianças foi arrematado por R$ 20,5 mil, e o utilizado na final do último Carioca teve o lance vencedor de R$ 13 mil.

– É um prazer muito grande ter o Flamengo como parceiro da Play For a Cause e promover impacto social com uma marca tão grande como essa. A torcida do clube é muito engajada, participativa a cada campanha que promovemos. Os números comprovam o sucesso dessa união. Juntos, pretendemos fazer com que essa paixão nacional, que é o futebol, também se torne cada vez mais uma poderosa ferramenta de impacto social – disse André Georges, um dos fundadores da Play For a Cause.

A verba conseguida nos leilões ajuda a viabilizar diversos projetos que trabalham para melhorar a educação no Brasil.

Sildenafil pilules: come e quando usarlo usare: Le compresse di questo farmaco e assunto per via prezzo interazioni pillola , in quanto spesso viene comprare Viagra online rischi affidabili utilizzata come riferimento. As instituições atendidas: