Delegada Michele Araújo recebe título de cidadã lagartense

A Câmara Municipal de Lagarto concedeu o título de cidadã lagartense à delegada regional Michele Araújo. A propositura foi aprovada no plenário da Câmara Municipal de Lagarto no último dia 12 de agosto.

O título foi proposto pelo vereador Belizário Augusto Carvalho Fonseca. O reconhecimento é fruto do trabalho desempenhado pela delegada no enfrentamento aos crimes ocorridos no município, que fica na região Centro Sul de Sergipe.

A delegada Michele Araújo atuou pela primeira vez em Lagarto no ano de 2013, no setor de crimes contra o patrimônio, seguindo até o ano de 2014. Como delegada regional de Lagarto, Michele Araújo atua desde agosto de 2018.