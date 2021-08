Hilda empossa Marlysson Magalhães no cargo de secretário de Saúde de Lagarto

Na manhã da última terça-feira, 24, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (Solidariedade), empossou Marlysson Magalhães no cargo de secretário Municipal da Saúde. Ele sucede a ex-primeira-dama de Salgado, Polyana Ribeiro, que decidiu entregar o cargo para cuidar da sua vida pessoal e profissional.

Durante a solenidade, o novo secretário parabenizou Polyana pelo trabalho desenvolvido na SMS de Lagarto nos últimos dois anos. “Todos sabemos que foi um período difícil, para todo o país e o mundo, por conta da pandemia, mas estarei me empenhando em dar continuidade ao trabalho tão bem desenvolvido até então”, declarou Magalhães.

Já a prefeita Hilda Ribeiro também reconheceu o trabalho de Polyana, o qual – segundo ela – tornou a saúde lagartense em referência estadual; e aproveitou para dar as boas vindas ao novo secretário.

“O novo secretário de Saúde, Marlysson Magalhães, que ocupará essa Pasta com competência, com as virtudes da boa comunicação e humanidade que lhe são peculiares e sobretudo a sua responsabilidade. Desejo muito sucesso nesta nova jornada e tenho certeza que ele exercerá a sua função compromissado com o povo de Lagarto, em especial com a Saúde da nossa gente”, saudou a gestora.

Formado em Administração e Gestão Pública e ex-secretário de Indústria, Comércio e Turismo de Aracaju, Marlysson Magalhães teve sua posse prestigiada pela ex-secretária Polyana Ribeiro, o vice-prefeito Fábio Frank, os secretários Lucas Lacerda (Comunicação), José Valdelmo (Chefe de Gabinete), Aloísio Andrade (Meio Ambiente), Valdiosmar Vieira (Desenvolvimento Social), Magson Almeida (Educação), Adriel Alcântara (Planejamento e Orçamento), o procurador geral do município, Jadson Andrade e também dos vereadores, Gordinho da Laranja, Gilberto da Farinha, Rubinho do Tanque, Sandro do Boieiro, Dwith do Assentamento, Belizário da Saúde, Valmir de Carminho, Carlos do Gás, Vilânio do Treze e Amilton Fontes.