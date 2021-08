Tropical FM se pronuncia sobre corte na fala do prefeito Cristiano Viana

No começo da semana, o Portal Lagartense repercutiu a informação de que a Rádio Tropical FM havia cortado a fala do prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana (PSB), durante uma solenidade promovida pelo Governo do Estado, bem como a sinalização de uma proximidade da emissora com o grupo liderado pelo governador Belivaldo Chagas.

Diante disso, o diretor-presidente da Tropical FM, José Matos Valadares, emitiu uma nota, na qual reafirma o compromisso da emissora com os princípios democráticos e nega que tenha cortado a fala do prefeito durante a solenidade em questão.

Confira a nota na íntegra:

A Tropical FM é uma concessão pública ancorada nos princípios democráticos. Concretiza sua atuação num ambiente de respeito aos ouvintes e patrocinadores.

O portal lagartense.com.br falta com a verdade quando diz que o prefeito Cristiano teve sua fala cerceada na última sexta-feira. A verdade é que fora feita uma cobertura in loco que contou com entrevistas com alguns dos envolvidos na solenidade citada e não a transmissão na íntegra do evento conforme a informação tem sido propagada.

No que diz respeito a citação do Secretário de governo, José Carlos Felizola, não passa de um quadro comparativo injusto visto que há poucos dias o próprio prefeito Cristiano utilizou do nosso jornalismo e concedeu entrevista explicando possíveis falhas na execução de obra pública na sua gestão.

Restabelecemos a verdade, pois é com ela que construímos nossa história nestes 30 anos com credibilidade e respeito junto a população.

José Matos Valadares,

Diretor-presidente da Tropical FM