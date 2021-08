UFS retifica os editais de matrícula institucional do Vestibular 2021

Foram retificados os editais de matrícula institucional dos candidatos aprovados no Vestibular 2021 para os cursos de graduação presencial dos campi do Sertão e de Lagarto.

Sertão

Segundo a retificação, será divulgado nesta terça, 24, a 1ª Relação de Excedentes Convocados para ocupar Vagas de Desistentes. Estes, terão de 25 a 31 de agosto para realização da matrícula institucional através do Portal de Ingresso.

Lagarto

A 1ª Relação de Excedentes Convocados para ocupar Vagas de Desistentes no Campus de Lagarto será divulgada no dia 09 de setembro. Estes terão de 10 a 15 do mesmo mês para realização da matrícula institucional através do Portal de Ingresso.

Para mais informações, acesse os editais retificados. Para acessar o Portal de Ingresso, clique aqui.