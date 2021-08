Prefeitura de Lagarto promove 9ª Conferência Municipal de Assistência Social

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria de Assistência Social (Sedest) e o Conselho Municipal de Assistência Social, realizaram nesta terça-feira (24), a “9ª Conferência Municipal de Assistência Social”.

O evento aconteceu no Auditório da faculdade Ages com a temática “Assistência Social: Direito do povo e Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social”.

O mesmo foi realizado em duas fases, uma delas virtualmente para que toda a população tivesse acesso à informação. E a parte presencial que aconteceu em quatro etapas de pré-conferências no povoado Brasília, na Colônia Treze e na sede do município.

Nesta manhã, equipes da Gestão Municipal, representantes de entidades não governamentais e usuários dos serviços compareceram ao evento e se debruçaram nos conhecimentos oferecidos em 5 eixos pautados na conferência: Assistência Social na Pandemia, no atendimento as calamidades; O financiamento da política pública; A importância do controle social; Programas de transferência de renda e Programas e execução dos serviços ofertados pela assistência.

A Conferência age como o momento em que a sociedade civil e o poder público fazem uma avaliação de todas as ações e atividades realizadas pela assistência social. Além de avaliar é o momento de discutir a conjuntura da assistência social enquanto política pública e delimitar novos parâmetros para serem cumpridos.

“Participamos da Conferência Municipal com toda produtividade possível. As equipes estiveram apostas para discutir e entender os pilares da assistência social. É justamente com reconhecimento e serviços prestados em todo o município que vamos continuar trabalhando muito para viabilizar mais recursos financeiros e humanos para a Assistência Social de Lagarto” comentou o secretário de assistência, Valdiosmar Vieira.