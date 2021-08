Fábio Reis assina ordens de serviços para pavimentação em diversos municípios

Na última quarta-feira, 25, o deputado federal lagartense Fábio Reis (MDB-SE) esteve na Superintendência da Codevasf, onde assinou ordens de serviços para a pavimentação asfáltica de ruas nos municípios de Laranjeiras, Propriá, Riachão do Dantas, Riachuelo e Salgado.

Segundo Fábio Reis, nesta primeira etapa, as obras serão custeadas com R$ 3 milhões que foram garantidos junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). “Mão no peito de orgulho por mais uma vez poder contribuir para o desenvolvimento dos municípios sergipanos através da parceria com a Codevasf”, comemorou o parlamentar.

Dentre os prefeitos que se fizeram presentes na solenidade estava Simone Andrade (PSD), de Riachão do Dantas. Para lá, foram destinados R$ 400 mil. “Estamos muito felizes com mais uma emenda destinada pelo deputado Fábio Reis, que irá beneficiar a comunidade do Tanque Novo. Somos gratos a ele por esse olhar amigo pelo povo de Riachão do Dantas”, comentou a prefeita.