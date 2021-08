Prefeitura de Lagarto está com inscrições abertas para cursos gratuitos

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri), e em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), está oferecendo cinco cursos gratuitos voltados à agricultura e pecuária.

Os cursos são: Equideocultura Básica, Casqueamento de Equinos/CT, Segurança na aplicação de agrotóxicos, Produção de Mandioca e Agricultura Urbana. Cada curso dispõe de 20 vagas, enquanto as aulas serão ministradas em setembro e novembro. Confira o edital.

Já as inscrições se encerram no próximo dia 30 de agosto, e podem ser realizadas na sede da Semagri, situada na Avenida Rotary, 134, de segunda à quinta-feira, das 7h às 17h, e das 7h as 12h às sextas-feiras. Para o ato, é necessário apresentar o CPF, RG e comprovante de residência.