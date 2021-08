Lagarto anuncia nova antecipação da 2ª dose da vacina AstraZeneca

A Prefeitura de Lagarto antecipou para esta quinta, 26, e sexta-feira, 27, a aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca, contra o coronavírus, nos cidadãos que estavam agendados para receber a dose de reforço do imunizante entre os dias 28 de agosto e 05 de setembro.

De acordo com o Município, as doses serão aplicadas na Escola Municipal Artur de Oliveira Reis (Antigo Frei Cristóvão), das 09h às 12h e das 13h às 16h. Na oportunidade, o cidadão deve apresentar a original e cópia do RG, CPF, comprovante de residência e cartão de vacinação.