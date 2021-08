Valmir de Francisquinho lidera corrida pra Governo; Mitidieri ficou em segundo

Faltando um ano e um mês para a disputa das eleições de 2022, o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), conta com a força no interior do Estado para largar na frente em sua batalha pelo Governo de Sergipe.

De acordo com a pesquisa exclusiva SMP Século 21, de São Paulo, que escolheu a Realce em Sergipe para sua veiculação, Valmir lidera a pesquisa para Governo do Estado, fortalecendo a matéria da Realce que mostra que o itabaianense é a maior força política do interior do estado.

Os números colhidos entre os dias 09 e 14 de agosto apontam que o ex-prefeito teria 18,41% dos votos, enquanto o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD), que vem crescendo sua base e deve ter apoio da base governista, aparece em segundo, empatado tecnicamente com 16,82%.

Rogério Carvalho apresenta números que comprovam desgaste do PT. O senador apresenta 13,62%. Já Alessandro Vieira, também senador, surge apenas com 5,03% na disputa pelo Governo de Sergipe. A margem de erro é de 4%.