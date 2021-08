IML recolhe corpos em Lagarto e Tobias Barreto

Na última quarta-feira, 25, o Instituto Médico Legal (IML) recolheu um corpo do sexo masculino, em Lagarto.

De acordo com órgão, o corpo foi recolhido na Rua Hipólito Santos, nº12, mas a causa da morte ainda permanece desconhecida.

Já em Tobias Barreto, o IML recolheu um corpo sem identificação do sexo masculino, no Hospital Governador João Alves Filho, que foi vítima de um acidente de trânsito do tipo queda de moto, ocorrido no município de Tobias Barreto.

Nas últimas 24h, o IML recolheu nove corpos. A maioria foram de vítimas de acidente de trânsito. Além disso, duas pessoas foram vítimas de arma de fogo, enquanto outras três ainda não tiveram a causa da morte identificada.