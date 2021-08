CRAS do Loiola é entregue a população

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Bairro Loiola está em um novo local e foi totalmente revitalizado pela Prefeitura de Lagarto. Nesta quarta-feira, 25 foi realizada a inauguração da nova unidade assistencial, agora muito mais adequada para atender a população.

O CRAS do Bairro Loiola atendia em um outro local que não supria as necessidades e demandas da população por oferecer um espaço pequeno, inadequado e pouco acolhedor. Agora, a unidade foi transferida para outro imóvel com muito espaço e mais adequado garantindo conforto e mais acolhimento a população.

A Unidade é responsável por prestar atendimento a pessoas com vulnerabilidade social e oferece serviços de suporte e encaminhamento psicológico, cestas de alimentos, aluguel social e etc. Alem disso, é no CRAS que as equipes trabalham com crianças, idosos, serviços de convivência, como também com o encaminhamento para serviços de outras políticas públicas na área da saúde, educação e etc.

Além de um novo ambiente para o serviço assistencial, a nova unidade contará com novidades: a partir de setembro o CRAS do Bairro Loiola também fará atendimento do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família.

“Estou muito feliz de ver mais um centro de referência com essa qualidade. O CRAS é a porta de entrada para toda a nossa gente que precisa da assistência do poder público. Essa é mais uma conquista da nossa gestão que vem trazendo dignidade aos lagartenses que tanto lutam para ter os seus direitos atendidos. Espero que a população aproveite, pois tudo isso é delas” comemorou a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro.

“Temos a janela de oportunidades e possibilidades de fazer o melhor para o ser humano. Este novo espaço funcionará pra isso, para servir as pessoas que precisam. Agora, com a competência da nossa equipe, juntamente com um local adequado estamos avançando com a população” comentou o secretário de Assistência Social, Valdiosmar Vieira.