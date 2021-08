Alunos da rede estadual de ensino representam Sergipe em competição regional de Handebol

O Estado de Sergipe está participando do Zonal do Campeonato Brasileiro Juvenil Masculino de Handebol, que acontece em Recife (PE), entre os dias 23 e 27 de agosto. As equipes classificadas nesta fase participarão da fase final do Brasileiro, também em Recife.

Sergipe está representado por uma delegação composta por 16 atletas e quatro oficiais. A equipe é formada por atletas da rede pública estadual de ensino dos colégios estaduais João Costa, Francisco Rosa, Monsenhor Olímpio Campos, da cidade de Itabaianinha, e da rede privada, como o Colégio Michelangelo e Instituto Gabrielle Catarina (Igaca).

Além de Sergipe, a competição conta com a participação dos estados de Alagoas, Bahia, Paraíba e Pernambuco. A forma de disputa é em turno único; todos jogam entre si. O campeão geral desse zonal representará a região 4 no Campeonato Brasileiro.

Dentre os destaques da equipe sergipana, estão os atletas Júlio César Nascimento e Wadson Alves, alunos do Colégio Estadual Monsenhor Olímpio Campos, oriundos do Projeto Itabaianinha Handebol Clube (I.H.C.), que tem à frente o professor da rede estadual Alexandre Dias e realiza um excelente trabalho de inclusão social por meio do esporte, na cidade de Itabaianinha. “A expectativa é boa. Esperamos fazer um bom campeonato e surpreender. Os meninos estavam treinando bem. Temos também alguns talentos individuais”, destacou Newton Pereira, auxiliar técnico da equipe sergipana.

Outro otimista é o armador esquerdo Álvaro Carvalho. “Estamos em mais uma competição representando Sergipe. É uma boa oportunidade para todos nós. Garanto que faremos o possível para representar bem nosso estado”.

Para a professora Vanessa Vieira, chefe da delegação, o grande objetivo é garantir a vaga na fase final. “Sergipe tem tudo para se destacar no cenário nacional. Os meninos estão bem dispostos e motivados. Vamos lutar muito. Queremos chegar à fase final”.

O presidente da Federação Sergipana de Handebol (FSHb), Washington Gusmão, revelou que participar de uma competição desse porte já é uma grande conquista. É uma competição de alto nível, e Sergipe está na disputa. “É uma competição difícil, com clubes de nível alto. Das cinco equipes só uma se classifica. Mas o cenário serve para desenvolver nosso time. Para Sergipe voltar a ter reconhecimento no handebol regional, é importante participar desses campeonatos. Estamos com boas expectativas”.