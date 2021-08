TRE reconhece que a prefeita Simone Andrade foi indevidamente acusada

Em 2020, a prefeita de Riachão do Dantas, Simone Andrade (PSD), que disputava a sua reeleição, foi acusada – junto ao Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE)- por adversários de ter cometido irregularidades no processo de concessão do auxílio financeiro à classe artística, por meio da Lei Aldir Blanc, do Governo Federal.

Contudo, para desgosto dos opositores, nesta semana, o TRE/SE decidiu por unanimidade que a prefeita reeleita de Riachão do Dantas foi indevidamente acusada. Com a decisão, Simone publicou um vídeo em suas redes sociais, para afirmar que: “Mais uma vez a ética, o trabalho, o compromisso com o povo de Riachão e a transparência venceram”.