Pré-Universitário: Seduc disponibiliza mais uma semana de videoaulas

Para manter o estudo em dia entre escalonamento de aulas presenciais e videoaulas, a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura disponibiliza a 24ª semana de videoaulas, que vai de 30 de agosto a 4 de setembro, pelo canal da educação do Youtube, no horário das 19h às 22h, com retransmissão no período de 6 a 11 de setembro, pela TV Estude em Casa SE (canal 4.2). O material está disponível no Portal Estude em Casa, no site oficial da Seduc (www.seduc.se.gov.br)

Também estão disponíveis, como complementos pedagógicos, as apostilas, os cadernos de estudos e o 2° Simulado Online do Curso Pré-Universitário de 2021, configurando-se este último como mais uma ferramenta para que os alunos do Preuni possam avaliar seus conhecimentos acerca dos assuntos estudados e que cairão no Exame Nacional do Ensino Médio. O simulado estará disponível até o dia 31 de agosto, também para todo o público em geral que esteja em regime preparatório para o Enem e demais vestibulares. O acesso poderá ser feito por meio do link: https://is.gd/cRaHzi.

O material de apoio pedagógico do Preuni está disponível no formato digital no portal Estude em Casa, no endereço: www.seduc.se.gov.br/estudeemcasa, como os cadernos que auxiliam os alunos durante o ano letivo, dicas para o Enem, além de arquivos em PDF e simulados para o estudante testar suas habilidades sobre os conteúdos que são recorrentes no exame. Os cadernos de estudos são fornecidos gratuitamente aos alunos, e todos os conteúdos e exercícios são produzidos pelos próprios professores do Preuni.

Simulado online do Pré-Universitário

A prova é composta de 50 questões das principais instituições do país, distribuídas pelas quatro áreas de conhecimento: linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias. O gabarito e a pontuação geral e por área são liberados na própria plataforma após o envio.

De acordo com o coordenador pedagógico do Pré-Universitário, Vlademir Silva, esse será o último simulado online deste ano. Ele explica que o próximo simulado, que já está sendo planejado, será presencial para todos os polos do Preuni, e que o material será compartilhado com todas as escolas da rede pública que queiram aplicar em suas turmas.

“O simulado é um recurso de autorregulação dos estudos dos alunos, por meio do qual eles podem se autoavaliar e redirecionar seus preparativos para a prova do Enem, verificando onde precisam de mais reforço em relação aos objetos de conhecimento necessários”, disse.

Segundo o Inep, neste ano tanto a versão impressa quanto a digital do Enem serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro. Ao longo de todo o ano, o Curso Pré-Universitário da Seduc oferta aulas, revisões, simulados, dicas e todo o material de apoio pedagógico para que os alunos possam estudar e testar suas habilidades sobre os conteúdos que são recorrentes no exame.

Acesse a 24ª programação de estudos:

Youtube Educação

TV Estude em Casa