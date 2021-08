Prefeitura de Simão Dias entrega ambulância a região do povoado Triunfo

Na última sexta-feira, 27, a Prefeitura de Simão Dias realizou a entrega de uma ambulância que ficará responsável para atender as demandas de saúde do povoado Triunfo e região.

A solenidade foi realizada na Clínica de Saúde da Família Raimundo Araújo, seguindo todas as medidas de biossegurança contra a propagação do novo coronavírus (covid-19).

Na oportunidade, o prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana, destacou que a ambulância é fruto dos esforços e planejamento da Secretaria Municipal de Saúde, dando continuidade ao processo de regionalização da Saúde.

“Estamos colocando em práticas as nossas ideias e planos para o desenvolvimento do nosso município, como também as melhorias nos serviços públicos municipais”, destacou.

Presenças

A entrega contou com as presenças do prefeito, Cristiano Viana; da primeira-dama, Cláudia Cristiane; do vice-prefeito e secretário de Saúde, Renaldo Prata; dos secretários, Pequeno Soares (Administração), Marcelo Carregosa (Esporte) e Ednei Souza (Infraestrutura); além dos vereadores, Irailde Souza, Aninha do Triunfo, Abraão da Conceição, Rogério Nunes, Delson do Bonfim e Nelsinho.