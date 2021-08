IBGE: Lagarto segue com a terceira maior população de Sergipe

Na última sexta-feira, 27, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou uma nova estimativa populacional. Segundo o levantamento, Sergipe tem 2.338.474 de habitantes e continua sendo o menos populoso da região Nordeste.

Em relação aos municípios, o mais populoso segue sendo a capital Aracaju (672.614 mil habitantes), que é seguido por Nossa Senhora do Socorro (187.733), Lagarto (106.015), São Cristóvão (92.090) e Itabaiana (96.839).

Já as cidades com as menores populações entre os 75 municípios sergipanos são: Amparo do São Francisco (2.386), Telha (3.271), Pedra Mole (3.309), General Maynard (3.421) e Malhada dos Bois (3.715).

Cabe destacar que os dados foram divulgados no Diário Oficial da União. Eles demonstram que a população sergipana cresceu 0,84% de 2020 para 2021, o que significa que ritmo de expansão populacional do estado desacelerou levemente em relação ao período anterior.

Por outro lado, é importante destacar que as estimativas populacionais municipais são um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios (FPM) e são referência para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos.

– Confira a estimativa populacional atualizada de cada município sergipano