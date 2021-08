Parceria de Fábio Reis beneficia pequenos produtores em Sergipe

Uma parceria celebrada entre a Superintendência do Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) em Sergipe e o deputado federal Fábio Reis (MDB) beneficiará os pequenos produtores que residem nos municípios de Itabaiana, Areia Branca, Santo Amaro das Brotas, Carira, Pedra Mole, Frei Paulo e Areia Branca.

É que a parceria possibilitou, na última sexta-feira, 27, a assinatura de seis acordos de cooperação técnica entre o órgão federal e os municípios de Itabaiana, Areia Branca, Santo Amaro das Brotas, Carira, Pedra Mole, Frei Paulo e Areia Branca, para a implantação de Unidades Municipais de Cadastro (UMC).

De acordo com o INCRA, as UMCs contarão com profissionais treinados e prontos para oferecerem à população serviços relacionados ao ordenamento da malha fundiária, a exemplo do cadastro de imóveis rurais. O órgão ainda informou que dará início ao treinamento dos profissionais na próxima semana.

Já o deputado federal Fábio Reis destacou que: “A ideia é a gente trabalhar para o mais rápido possível para que muitos municípios sergipanos oficializem essa cooperação para beneficiar milhares de pequenos produtores do estado, que poderão mais facilmente e no próprio município que reside regularizar suas terras e terem acesso a créditos e benefícios rurais”.