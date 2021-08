Autoridades antecipam o encerramento da Vaquejada de Lagarto

Na noite do último sábado, 28, uma força-tarefa da vigilância sanitária da Secretaria de Estado da Saúde realizou uma operação para fiscalizar o cumprimento do decreto do Governo do Estado que estabelece medidas restritivas de combate à covid-19.

A primeira fiscalização ocorreu no Parque de Eventos Zezé Rocha, onde estava ocorrendo a tradicional Vaquejada de Lagarto. Lá, um bar que estava em funcionamento foi esvaziado e interditado, enquanto uma aglomeração de não participantes foi dispersada e o evento finalizado mais cedo.

“No espaço só poderiam ficar os competidores da vaquejada, tivemos uma conversa com a organização do parque que decidiu encerrar a competição para dispersar as pessoas. As pessoas atenderam os comandos da nossa equipe que estava composta por representantes da vigilância sanitária, da Polícia Militar e Defesa Civil”, relata o fiscal de vigilância estadual, Paulo Thiago dos Santos.

Já a segunda intervenção foi realizada em um balneário situado no povoado Brejo, na zona rural de Lagarto. De acordo com o 7ºBPM, ele estava realizado um evento clandestino, que logo foi encerrado e os organizadores encaminhados para a lavratura de um Termo de Ocorrência Circunstanciado.

Festa encerrada no povoado Brejo 1 de 4

Vale lembrar que o último decreto estadual de combate à pandemia permite a realização de eventos esportivos em geral, mas sem presença de público; e proíbe a realização de shows e micaretas.

Entenda: SE reduz toque de recolher e amplia capacidade dos estabelecimentos