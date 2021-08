Estudante e professora do Frei Cristóvão vencem concurso sobre vacinação

A aluna Letícia Vitória Nascimento Fontes, do 7° ano, e sua professora orientadora Elaine Prata dos Santos, da Escola Municipal Frei Cristóvão – hoje Escola Municipal Artur de Oliveira Reis, venceram o concurso “Tirinhas da Vacinação”. Elas foram premiadas após elaborarem uma tirinha que teve como tema: “A melhor marca da vacina: AKITIVER”.

O concurso, promovido pelo Governo do Estado, faz parte de uma ação da Feira Científica de Sergipe (Cienart), e tem o objetivo de mobilizar e sensibilizar a comunidade sergipana para importância da vacinação contra a covid-19, principalmente em meio a tantas informações falsas.

O concurso Cienart Tirinhas da Vacinação contou com alunos regularmente matriculados em 2021 no Ensino Fundamental, Ensino Médio ou Ensino Técnico de Nível Médio, os quais elaboraram projetos que abrangeram a conscientização, o combate a fake news, a mobilização popular, bem como aos benefícios propiciados pela imunização e a valorização da ciência.

De acordo com o Governo de Sergipe, as três tirinhas com maior pontuação em cada modalidade serão premiadas da seguinte forma: receberão o Kit Cienart, que é composto por camisa, sacola, copo e itens doados pelos patrocinadores; terão o direito de escolher cinco famílias para receber uma cesta básica mensal durante três meses, ou uma instituição beneficente para receber as cestas; além da participação em um livro do gênero Tirinhas, publicado pela Cienart.