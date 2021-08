Loteamento Good Life atinge 100% de valorização, como previu a Realce

Mesmo diante da maior pandemia da história, onde o mundo virou de cabeça pra baixo, mais um estudo da Realce se confirma: a valorização de 100% do Loteamento Good Life antes de sua entrega. Um fato que mostra a credibilidade dos estudos publicados pela revista.

Em 2017, o Loteamento Good Life, da Hórus Incorporações, foi tema de estudo da Realce, que afirmava que o empreendimento teria valorização de, no mínimo, 100% antes mesmo de sua entrega. Na época da veiculação, a revista foi duramente criticada por um veículo local que não concordava com a informação.

A Realce trouxe sempre em primeira mão as informações do Good Life, como também faz com diversos empreendimentos do estado. E, mais uma vez, o veículo traz uma informação exclusiva: os lotes do empreendimento mais que dobraram de valor desde a abertura das vendas. E, a partir da próxima semana, a Hórus Incorporações estará entregando as obras e agendando visitas dos proprietários dos lotes que foram 100% vendidos e atualmente conta com uma intensa procura de pretensos compradores, o que se torna uma excelente oportunidade de negócios para as pessoas que compraram a título de investimento no ano de 2017.