Unidade Básica de Saúde de Simão Dias é alvo de vândalos

No último final de semana, a Unidade Básica de Saúde (UBS) do povoado Paracatu do Meio, na zona rural de Simão Dias, foi alvo de vândalos que atiraram pedras contra as portas de vidro. O caso foi publicizado pelo vice-prefeito e secretário de Saúde de Simão Dias, Renaldo Prata, que lamentou o ocorrido.

“Como pode uma maldade dessa? Jogar uma pedra em um patrimônio que é nosso. Qual o motivo? Vandalismo? Partidarismo? A única coisa que sinto, é tristeza de saber que existem pessoas dispostas a tamanha crueldade. Nos esforçamos todos os dias para manter, como é de direito do cidadão e dever do gestor, prestando um serviço de qualidade e valorizando cada centavo do contribuinte”, disse.

E completou: “Iniciaremos a reforma, valorizando o espaço e patrimônio público, para que todos possam usufruir com cidadania. Mas tenham certeza que vamos descobrir e tomaremos as devidas providências. O público não é de qualquer jeito, o público tem obrigação de ser organizado, o público é de todos nós. Falta sentimento de pertencimento e empatia. RESPEITEM O POVO”.