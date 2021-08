PM prende dois suspeitos por tráfico de drogas em Lagarto

Na manhã do último sábado, 28, policiais militares do 7º Batalhão realizaram a prisão de duas pessoas por tráfico de drogas, na cidade de Lagarto. Durante a ação policial, foram apreendidos aproximadamente 100 gramas de crack e 50 gramas de cocaína.

No primeiro momento, os militares flagraram um homem transportando um pacote com crack escondido no painel de um automóvel. O suspeito informou que foi contratado por uma mulher no Morro da Reação, localizado no Bairro Santos Dumont, em Aracaju, para entregar a droga a uma senhora em Lagarto. Ele ainda confessou que teria acabado de fazer a entrega de 50g de cocaína em uma residência.

No endereço apontado pelo infrator, os policiais apreenderam a cocaína e prenderam a responsável, uma mulher de 37 anos. O caso foi registrado na Delegacia Plantonista de Lagarto.