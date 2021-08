Covid-19 em Lagarto: Leitos de UTI no HU estão 100% desocupados

Os leitos de UTI para tratamento do novo coronavírus (covid-19) no Hospital Universitário de Lagarto estão 100% desocupados e com os leitos de enfermaria adulto prestes a serem esvaziados. A informação foi confirmada ao Portal Lagartense pelo Superintendente do HUL, professor Manoel Cerqueira Neto.

Segundo o Superintendente, desde o último dia 15 de julho, assim como o estado de Sergipe, o hospital passou a contar com uma diminuição do número de casos de covid-19. “Hoje, não temos ninguém internado na UTI e temos cinco pessoas na Enfermaria Adulta, sendo que um ainda aguarda o resultado do teste e os outros quatro serão remanejados para a Enfermaria Clínica, já que testaram negativo para covid-19”, detalhou.

Para o professor Manoel Cerqueira, a queda no número de internados é consequência do avanço da Campanha Nacional Vacinação, que já atinge o público com 18 anos ou mais. “Desde que aumentamos a vacinação, os números de casos de covid caíram de forma exponencial e a tendência é que esse número caia, a medida em que a vacinação seja ampliada”, analisa.

E completa: “Mas, pelo que assistimos dentro do hospital, a mensagem que a gente emite para a população é que mantenha os cuidados, que continuem usando máscaras e realizando a higienização das mãos. Todos os cuidados devem ser mantidos, porque o vírus não parou de existir. Nós estamos vivendo em um momento de controle, mas se não houver os cuidados, o número de casos pode voltar a aumentar, assim como a taxa de ocupação dos leitos de UTI”.

Em Lagarto, vidas continuam sendo perdidas para a pandemia

Ainda no último domingo, 29, o boletim epidemiológico emitido pela Secretaria de Saúde de Lagarto registrou a 219ª vida perdida para a covid-19 no município. A vítima foi um idoso com comorbidades descritas, que estava internada em hospital da rede pública. Por outro lado, nenhum novo caso foi registrado.