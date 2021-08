Atlético-MG: Diego Costa estreia com dança, gol e manobra de ônibus

O Atlético-MG empatou com o Bragantino na noite do último domingo, 29, e, apesar de não ter levado três pontos para Belo Horizonte, conseguiu manter uma série de 11 jogos de invencibilidade e a liderança do Campeonato Brasileiro. O torcedor atleticano também teve motivo para se empolgar em Bragança Paulista, já que Diego Costa marcou logo em sua estreia com a camisa do Galo, após ficar mais de oito meses sem jogar.

Diego Costa entrou no segundo tempo do jogo, esteve 30 minutos em campo, e já marcou um belo gol após receber uma bela assistência de Eduardo Sasha. O brasileiro naturalizado espanhol, inclusive, parece já se sentir em casa no Atlético-MG. Em Bragança, o jogador já dançou no aquecimento para o jogo, brincou de “bobinho”, levou o famoso “montinho” no meio da brincadeira e até auxiliou o motorista do ônibus a manobrar o veículo na saída do estádio Nabizão.

Diego Costa se soltando durante o aquecimento no gramado:

O “bobinho”:

Manobra de ônibus:

Após tudo isso e o gol marcado, Diego Costa falou sobre voltar a marcar depois de tanto tempo sem jogar. “Não foi um resultado que a gente queria, que era conquistar os três pontos. Pessoalmente, estreando depois de tanto tempo parado, voltar e poder marcar, por mais que você tenha a experiência, para o jogador profissional, é sempre bom para pegar confiança. Espero que essa parada da Data Fifa seja boa para aprimorar a parte física”, comentou.

O Atlético-MG volta a campo só no dia 12 de setembro, quando enfrentará o Fortaleza fora de casa pela primeira partida do returno do Campeonato Brasileiro. Durante esse tempo sem compromissos, Éverson, Junior Alonso, Alan Franco, Guilherme Arana, Savarino, Eduardo Vargas e Hulk irão servir suas respectivas seleções nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Enquanto isso, os demais jogadores do elenco alvinegro, como Diego Costa, terão tempo para descansar e se preparar para o retorno da bateria de jogos importantes do Galo na temporada.

