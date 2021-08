Cotado para o Governo, Alessandro Vieira lança pré-candidatura ao Planalto

No último domingo, 29, o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) lançou sua pré-candidatura à Presidência da República Federativa do Brasil nas eleições de 2022. Ele pretende compor uma terceira via capaz de derrotar a polarização existente entre o presidente Jair Bolsonaro (Sem partido) e o ex-presidente Lula (PT).

“Depois de pensar muito, decidi colocar meu nome à disposição do Cidadania como pré-candidato à Presidência. Pelo que tenho visto, nas movimentações de partidos, parlamentares e movimentos de renovação, estamos ficando pra trás no processo de construção da terceira via. Não vamos nos omitir e fortalecer a polarização”, anunciou o senador.

Antes de anunciar a sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto, Alessandro Vieira era visto como pré-candidato a governador de Sergipe em 2022. Neste caso, ele seria a terceira via responsável por encarar a polarização entre um candidato do PT e outro da base governista. Mesmo assim, um membro do Cidadania informou ao Portal Lagartense que o partido terá um candidato ao governo no ano que vem.