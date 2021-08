NAT de Lagarto disponibiliza mais 14 vagas de emprego no municípios

O Núcleo de Apoio ao Trabalhador (NAT) está disponibilizando mais 14 vagas de trabalho formal no município. Elas exigem conhecimento prévio e os candidatos que possuírem experiência terão um diferencial a mais.

De acordo com o NAT, as 14 vagas estão distribuídas entre as seguintes funções: Cozinheiro (03), Balconista/Atendente de confeitaria (02), Auxiliar de cozinha (02), Consultor de vendas internas (02), Representante comercial (02), Confeiteiro (01), Cerimonialista (01) e Docente de Enfermagem (01).

Os interessados devem apresentar seus respectivos currículos, acompanhados do RG e CTPS, à sede do NAT, situado na Avenida Zacarias Júnior, em frente ao Bar da Nilma; ou pelo endereço de e-mail: nat@lagarto.se.gov.br.