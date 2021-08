Aracaju recebe Campeonato Brasileiro de Ginástica

Aracaju se transforma na capital brasileira da ginástica a partir desta semana, com a disputa de campeonatos nacionais de Ginástica Rítmica, Ginástica Aeróbica, Ginástica Artística e Ginástica de Trampolim. A série de eventos vai se estender até o começo de outubro.

O primeiro evento dessa série, o Campeonato Brasileiro Loterias Caixa Adulto e Infantil de Ginástica Rítmica, começou ontem, 30. As competições serão realizadas no ginásio de esportes Constâncio Vieira, que passou por amplas reformas e foi reinaugurado.

A programação ontem começou com treinamentos. Nesta terça-feira, 31, serão realizadas sessões oficiais de treinamento. A abertura oficial será na quarta-feira à noite, com a presença do governador de Sergipe, Belivaldo Chagas Silva. Na quadra, haverá uma exibição da Seleção Brasileira de Conjunto que representou o País nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no início do mês.

O Brasileiro Adulto Loterias Caixa, para atletas acima de 16 anos de idade, vai movimentar 96 participantes. Já o Brasileiro Infantil Loterias Caixa terá a presença de 58 ginastas de 11 ou 12 anos de idade.

Grandes atrações do evento serão as presenças de Bárbara Domingos e de Natália Gaudio, que representarão seus clubes, o AGIR, de Curitiba, e o Escola de Campeãs, de Vitória, respectivamente.

Os atletas Arthur Nory, Rebeca Andrade e Arthur Zanetti também estarão em Aracaju participando do evento, que acontece com portões fechados nesta primeira etapa. Há a expetativa de que na segunda fase seja liberada a ocupação de 30% das arquibancadas.

A população vai poder acompanhar tudo através da imprensa.