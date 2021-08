Cresce o número de residências roubadas em Lagarto

Um levantamento publicado pelo jornalista Max Augusto mostrou que, de janeiro a julho deste ano, o número de residências roubadas em Lagarto subiu de 14 para 15, quando comparado com o mesmo período em 2020.

De acordo com o levantamento, neste mesmo período, Sergipe registrou 290 residências roubadas, sendo que os municípios com a maior incidência deste crime em 2021 são: Aracaju (105), Nossa Senhora do Socorro (30), Itabaiana (29) e Lagarto (15).

Por outro lado, o levantamento mostrou que Sergipe registrou uma diminuição de 92 residências roubadas. Uma vez que no primeiro semestre de 2020, o estado contabilizou 382 casos semelhantes.

Confira a quantidade de roubos registrados em cada município sergipano: