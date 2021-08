Na noite desta terça-feira, 31, às 19h, será realizada uma live com o tema: O papel das práticas e estilos parentais no desenvolvimento da primeira infância.

A live será transmitida no canal SEDEST ON-LINE LAGARTO, e terá como mediadora a assistente social e supervisora do Programa Criança Feliz, Izabel Menezes. Já a Katiuska Lopes, do Ministério da Cidadania, será a palestrante.