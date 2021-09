Ibrain cobra retirada de meios-fios de rodovias recém-revitalizadas

O deputado estadual Ibrain de Valmir (PSC) usou a tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), na última terça-feira, 31, para cobrar do Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária (DER), a retirada dos meios-fios e a substituição destes por acostamentos nas estradas que ligam Riachão do Dantas aos municípios de Lagarto e Pedrinhas.

Na oportunidade, o parlamentar explicou que a retirada dos meios-fios tem o objetivo de evitar a ocorrência de acidentes. “No último fim de semana, tive um susto muito grande quando precisei que meu carro saísse da pista para o acostamento e eu não consegui fazer isso porque as rodovias que estão sendo reformadas agora estão colocando os meios-fios entre as rodovias. Um carro me ultrapassou e quase colidiu com outro veículo e, nós procuramos uma área de escape que, infelizmente, não tinha na rodovia. Isso está acontecendo na rodovia que liga Lagarto a Riachão”, destacou.

O deputado Ibrain de Valmir citou também outro acidente que ocorreu na rodovia que liga Pedrinhas a Riachão do Dantas devido a mesma problemática.

“Isso está ocorrendo em vários municípios de Sergipe. A gente entende que existe a parte de drenagem da rodovia, mas que ela tem que ser feita após a área de escape que é o acostamento, ou seja, nós estamos com uma rodovia apertada, que não tem os acostamentos e agora colocaram meios-fios. Fico preocupado com o que pode acontecer, pois na minha situação eu consegui evitar um acidente, mas o próximo condutor pode não ter essa sorte”, observou.

O Governo de Sergipe ainda não se manifestou sobre o assunto.