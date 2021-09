7ºBPM prende dois e apreende arma e drogas em Lagarto

Na tarde da última terça-feira, 31, policiais militares do 7º Batalhão efetuaram a prisão de duas pessoas, na frente do Condomínio Solares, no bairro Pratas, em Lagarto. Eles foram abordados após serem vistos circulando, pelo centro da cidade, em uma motocicleta para mototaxista em atitude suspeita.

Durante a abordagem, os policiais flagraram um homem identificado por J.C.O em posse de um revólver calíbre .38, com três munições intactas e duas deflagradas; e R$54,00 fracionados. Já o senhor G. de J.A. estava em posse de R$ 248,00.

Ainda na abordagem, J.C.O informou que havia comprado o revólver para se defender de desafetos, porque praticava o tráfico de drogas. Além disso, ele confessou que possuía uma pequena quantidade de drogas em sua residência, para onde os policiais se dirigiram e apreenderam 04 relógios, 01 iphone, 01 pino para Cocaína vazio, 01 balança e uma pequena quantidade de maconha.

Diante disso, o caso foi encaminhado para a Delegacia Regional de Lagarto.