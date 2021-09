Governo de SE abre PSS para merendeiras, executores de serviços básicos e vigilantes

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) abriu as inscrições do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação temporária de executor de serviços básicos, merendeira(o) escolar e vigilante, por meio dos editais de número 31, 32 e 33, respectivamente. Os editais fazem parte de uma série de ações desempenhadas pelo Governo de Sergipe para garantir que as escolas estaduais obtenham uma retomada das aulas presenciais com qualidade e segurança.

Os candidatos devem atentar-se ao prazo de inscrição do Processo Seletivo Simplificado de interesse. Para as funções de executor de serviços básicos a inscrição iniciou na última segunda-feira, 6, e segue até o dia 10 de setembro; os candidatos interessados a concorrer no cargo de merendeira(o) podem se inscrever de 13 a 17 de setembro. Por fim, a inscrição para vigilante será entre os dias 20 e 24 de setembro.

Para se inscrever, o candidato deverá acessar o portal Seduc www.seduc.se.gov.br, onde constam o Edital, a Ficha de Inscrição online e os procedimentos necessários à efetivação da inscrição e upload da documentação. Os três editais juntos somam um total de 1.817 vagas a serem preenchidas, sendo 715 para executor de serviços básicos, 517 para merendeira (a) escolar e 585 para vigilante. Um cadastro reserva também será composto.

Para participar do PSS, O candidato deverá preencher os seguintes requisitos: possuir a escolaridade mínima que é o Nível Fundamental completo nos três PSS; ter sido classificado e aprovado nesse processo seletivo; ser brasileiro ou, se estrangeiro, gozar das prerrogativas legais correspondentes; ter idade mínima de 18 anos, na data da contratação; se brasileiro, estar em dia com as obrigações eleitorais e, se do sexo masculino, estar quite com Serviço Militar; dentre outras exigências.

Além disso, é fundamental tomar cuidado ao escolher a vaga pretendida, pois não será permitida a mudança de lotação após o período de inscrição, podendo ser lotado em qualquer unidade de ensino da Diretoria Regional de Educação (DRE) e município escolhidos. As vagas serão distribuídas por todas as 10 Diretorias Regionais de Educação e municípios jurisdicionados, conforme exposto em edital.

Já o prazo de vigência dos três PSS será de um ano contado da data da publicação da homologação do resultado definitivo no Diário Oficial do Estado, e poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período. A carga horária será de 30 horas semanais nos três cargos concorridos, podendo o candidato, após a assinatura do contrato, exercer suas funções nos turnos matutino, vespertino ou noturno, desde que seja observada a necessidade da unidade de ensino onde for lotado.

A remuneração mensal para merendeiro e executor de serviços básicos corresponde a um salário mínimo vigente. Já para vigilante, o salário será de R$ 1.170,00, acrescido do adicional noturno para os que desenvolverem as atividades entre às 22h e 5h do dia seguinte.