Casal é preso após furtar motocicleta no centro de Lagarto

No final da tarde da última terça-feira, 31, um homem identificado por M.J.O. e sua esposa F.M. dos A. foram presos por policiais militares do 7° Batalhão, após serem filmados furtando uma motocicleta que estava estacionada em frente ao Supermercado Couto, no centro da cidade de Lagarto.

Segundo as imagens obtidas pelo Portal Lagartense, o casal estaciona uma Honda Biz preta ao lado de outra motocicleta com as mesmas características, entram no supermercado, realizam suas compras e, na volta, furtam a outra motocicleta.

De acordo com 7°BPM, após o furto, ocorrido por volta das 17h, o veículo foi localizado na Avenida Sindicalista Antônio Francisco da Rocha, no bairro Santa Teresinha, com a placa policial dobrada, para dificultar a sua identificação.

“Ao indagarmos o senhor M.J.O. sobre a motocicleta furtada, o mesmo disse que desconhecia sobre a moto furtada. Somente após mostrar o vídeo das câmeras do supermercado ao senhor M.J.O, onde ele é flagrado furtando a motocicleta na companhia de uma mulher, foi que ele disse que tinha guardado a motocicleta numa casa em frente ao seu bar. Na lateral da casa apontada, encontramos a motocicleta furtada”, relatou o 7°BPM.

Diante disso, M.J.O. foi preso em flagrante e, na delegacia, a sua esposa esteve presente e também acabou detida. Já o veículo furtado foi devolvido ao proprietário antes mesmo dele ter buscado às autoridades policiais.