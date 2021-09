Secretaria de Estado da Saúde lança Campanha para incentivar a doação de órgãos

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Central Estadual de Transplantes, lança em Sergipe, no próximo dia 1º, a campanha Setembro Verde, um movimento anual que se realiza em todo país para conscientizar a sociedade sobre a importância da doação de órgãos e conquistar novas adesões à causa. Uma vasta programação, que inclui desde jornada de sensibilização, a iluminação de prédios públicos e passeio ciclístico, será realizada durante o mês em parceria com o Banco de Olhos de Sergipe (Bose) e a Organização de Procura de Órgãos (OPO).

A campanha Setembro Verde visa estimular as doações de órgãos e tecidos para potencializar os transplantes e promover melhor qualidade de vida para quem precisa de órgão ou tecido sadio. Como destaca o coordenador da Central Estadual de Transplantes, Benito Fernandez, o transplante é uma modalidade terapêutica que só é possível com a participação do doador.

“A doação de órgãos é um gesto grandioso e humanístico que precisa ser abraçado pela sociedade. Quando falo sobre isso costumo citar a coordenadora da Central de Transplantes de Pernambuco, Noemy Gomes, que pondera muito bem sobre o tema quando diz que a doação de órgãos é uma oportunidade de transformar uma certidão de óbito em várias certidões de nascimento”, considerou.

Segundo Benito Fernandez, o Estado de Sergipe caminha para realizar mais um tipo de transplante: o de fígado. Informou que o procedimento será realizado no Hospital de Cirurgia tão logo a unidade seja habilitada pelo Ministério da Saúde. Atualmente apenas o transplante de córnea é feito em Sergipe.

Programação

O Setembro Verde será aberto às 18 horas do dia 1º, no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), com a presença da secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa. Também neste dia, vários pontos públicos da cidade estarão iluminados com a cor da campanha, a exemplo do Centro Administrativo da Saúde Senador Gilvan Rocha.

De 02 a 15, uma Jornada de Sensibilização para Doação de Órgãos será realizada no auditório do Huse, quando serão apresentados os serviços da Central, do OPO e BOSE sobre o Transplante em Sergipe e Manutenção do Potencial Doador, voltada para os profissionais de saúde.

Um stand da Central de Transplantes estará em funcionamento em hospitais e no Shopping Riomar nos dias 08, 09, 17 e 22, com o objetivo de passar orientações, realizar panfletagem e trabalhar a sensibilização do público que possa circular por estes locais. No dia 18, um culto ecumênico de agradecimento aos doares de órgãos e tecidos será celebrado no Parque da Sementeira, às 8h30.

No dia 25 de setembro será realizado um passeio ciclístico na Orla de Atalaia, próximo ao Oceanário, com saída programada para as 7 horas. Na sequência da programação, acontece no dia 27 o lançamento em plataforma digital da 2ª Edição do Paradidático e, no dia seguinte, o encerramento das celebrações com o Curso para Determinação de Morte Encefálica, no Campus Farolândia da Unit, destinado a médicos Intensivistas.