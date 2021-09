Praça São Francisco é entregue totalmente reformada

Na última segunda-feira, 30, a Prefeita de Lagarto Hilda Ribeiro realizou a entrega da praça São Francisco de Assis totalmente modernizada.

Após anos abandonada por gestões anteriores, a obra teve a duração de cinco meses e um custo de R$ 150,000,00 (cento e cinquenta mil reais) provindos inteiramente de recursos do povo de Lagarto.

Além do lindo e novíssimo logradouro a juventude da comunidade também recebeu equipamentos de ginástica e parque infantil, além da quadra poliesportiva toda revitalizada e ainda uma outra quadra para a prática das modalidades esportivas de futebol de areia ou vôlei de praia.

“Hoje estamos cumprindo mais um dos nossos compromissos firmados com a comunidade da Matinha. Que alegria, em ver não só essa bela e equipada praça, como também as quadras para o incentivo do esporte para jovens e adultos. Tive a oportunidade de passar por aqui à noite e pude conferir a Iluminacão que ficou uma atração à parte. Cuidem bem deste patrimônio, ele foi feito com recursos dos seus impostos especialmente para o lazer e convívio da comunidade” discursou a Prefeita Hilda Ribeiro.

Os principais beneficiados marcarem presença, a distância, e fizerem questão de deixar um depoimento:

“Faz muitos anos que nós esperávamos por uma gestão que olhasse por essa praça, se é que podíamos chamar aquilo de praça, porque antes dessa maravilha aqui só tinha mato e lixo. Hoje sim, nós temos uma praça de verdade pra ninguém botar defeito. Eu já estou até fazendo minha ginástica nos aparelhos toda a tarde. (risos). Por isso muito obrigado a Prefeita em nome de todos os moradores daqui” comentou e agradeceu o Sr Luíz, morador antigo da comunidade.

Além da Prefeita Hilda participaram da solenidade de reinauguração o deputado federal Gustinho Ribeiro; os vereadores: Valmir de Carminho, Gilberto da Farinha, Sandro do Boieiro, Belizario da Saúde e Rubinho do Tanque. Como também os secretários municipais: Adriel Alcântara (Seplan) Igor Almeida (Semdurb), Lucas Lacerda (Secom), Adriano Fontes (Secjesp) Magson Almeida (Educação), Euzébio Francisco (Seapri), Marcos França (Semop) e representantes da comunidade.