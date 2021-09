Setembro: Lagarto terá ponto facultativo, mas não terá desfile e procissão

Pelo segundo ano consecutivo, o mês de setembro em Lagarto não contará com o tradicional desfile cívico de 7 de setembro e nem com a procissão em honra a excelsa padroeira do município, Nossa Senhora da Piedade, que anualmente é realizada no dia 08 de setembro.

De acordo com o Decreto 845, assinado pela prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (Solidariedade), as solenidades cívicas presenciais alusivas a Semana da Pátria estão suspensas, com exceção do hasteamento da bandeira, a qual é realizada na sede da Prefeitura de Lagarto.

Além disso, o decreto estabelece ponto facultativo na próxima segunda-feira, 6, em toda a administração municipal. A medida não é válida para os órgãos considerados prestadores de serviços essenciais ou que não possam sofrer solução de continuidade, a exemplo das unidades de saúde.

Já em relação a Festa da Padroeira, os lagartenses poderão acompanhar de forma presencial, desde que agendem sua participação no novenário; ou de forma virtual, por meio do canal da Paróquia de Nossa Senhora da Piedade no Youtube. A procissão, no entanto, segue suspensa por conta da pandemia de covid-19.

Apesar de duas ações tradicionais no município não ocorrerem pelo segundo ano consecutivo, o lagartense poderá desfrutar de uma de suas paixões no mês de setembro: o Parque de Diversões. Ele está instalado na Praça do Tanque Grande e o ingresso está custando R$ 8,00. O preço elevado é resultado da situação econômica do país.

Atenção para quem quer viajar

Quem quiser viajar neste feriado deve ficar atento. É que a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) informou que a frota do transporte intermunicipal de passageiros em Sergipe não contará com ônibus extras no feriado de 7 de setembro.

“A pandemia continua e, mesmo com o relaxamento de algumas medidas, precisamos conter o vírus. Colocar frota extra é estimular as pessoas a viajar”, justificou o coordenador estadual de transportes da Sedurbs, Everton Menezes, ao Portal Infonet.