Idosa é encontrada morta dentro de apartamento no bairro Farolândia

Uma idosa de 80 anos foi encontrada morta na tarde desta terça-feira, 1º, dentro um apartamento localizado no bairro Farolândia, em Aracaju.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) indicou a ligação de um homem, informando que suspeitava que a avó de sua esposa estava morta, dentro do apartamento em que ela morava. Segundo ele, vizinhos do local estavam reclamando do mau cheiro e foram verificar o apartamento da senhora, que se encontrava fechado.

A SSP informou que devido à situação, o Corpo de Bombeiros foi acionado e se dirigiu ao local, onde adentrou o imóvel e conseguiu visualizar o corpo da senhora. O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para recolher o corpo encontrado.

A informação do IML é que a causa da morte é indeterminada devido ao estado avançado de decomposição em que se encontrava o corpo, impossibilitando qualquer tipo de análise pericial. No entanto, o corpo não apresenta indícios de morte violenta, sendo a senhora possivelmente vítima de morte natural.