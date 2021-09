Tremor de terra de magnitude 2.1 é registrado em Canhoba

O último abalo registrado em Canhoba foi no dia 3 de agosto, com 1.8 de magnitude. Segundo o LabSis, no ano passado, quase 200 tremores de terra foram registrados no município, sendo que 38 foram em apenas um dia. No estado, o último tremor, que teve a mesma magnitude, foi na segunda-feira (30), em São Miguel do Aleixo.