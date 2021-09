PC cumpre mandado contra prisão de suspeito de roubo em Lagarto

Agentes da Delegacia Regional de Lagarto deram cumprimento ao mandado de prisão definitiva de Wanderson Rezende Barbosa, conhecido como “Jeruza”, 22. Ele foi condenado pela Justiça a uma pena de seis anos por um roubo praticado no dia 4 de dezembro de 2016, em Aracaju. A prisão foi divulgada na última quinta-feira, 2.

Segundo a delegada regional Michele Araújo, o preso é suspeito de um outro roubo ocorrido em Lagarto na madrugada do dia 2 de agosto de 2021.

“Com a identificação do suspeito de autoria no assalto em Lagarto, verificamos que havia um mandado de prisão contra ele expedido pela 9ª Vara Criminal de Aracaju, razão pela qual iniciamos as buscas. No curso dos trabalhos, identificamos que ele havia acabado de dar entrada no Hospital de Urgência de Sergipe, vítima de disparos de arma de fogo, e nossos agentes foram até o local, dando imediato cumprimento ao seu mandado”, detalhou.

Nas investigações conduzidas pela Delegacia Regional de Lagarto, a Polícia Civil representou por outro mandado de prisão junto à Vara Criminal de Lagarto e aguarda a decisão da justiça. Há ainda suspeitas de outros roubos praticados pelo suspeito no município.