Polícia prende líder de organização envolvida com homicídios e tráfico de drogas

Em desdobramento à “Operação Palermo”, realizada há pouco mais de um mês, foi deflagrada nova ação policial, na última quinta-feira, 2, que culminou com a prisão de um homem suspeito de liderar a organização criminosa investigada pela Delegacia Regional de Lagarto, pelo Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e pela Divisão de Inteligência (Dipol). No dia 4 de agosto, foram presos quatro investigados e outros quatro entraram em confronto com as equipes e morreram no hospital.

Segundo o delegado Hilton Duarte, o suspeito de liderar o grupo criminoso não foi preso naquela oportunidade e era considerado foragido até hoje. “Com informações da Divisão de Inteligência da Polícia Civil, localizamos o suspeito e deflagramos uma operação policial que resultou na sua captura. Com isso foram dados cumprimentos a dois mandados de prisão em seu desfavor”, explicou.

As investigações seguem em andamento e outras prisões poderão ser realizadas. “Há diligências ainda sendo realizadas e diversas evidências ainda estão sendo analisadas, podendo, inclusive, resultar na identificação de outros integrantes da organização criminosa e ensejar novas prisões. A expectativa é de conclusão do Inquérito Policial nos próximos trinta dias e seu encaminhamento ao Poder Judiciário”, detalhou a delegada regional de Lagarto, Michele Araújo.