Parceria entre a Prefeitura e o Senai capacita e forma jovens da Colônia Treze

A Prefeitura de Lagarto está investindo no futuro dos jovens lagartenses. Exemplo disso é que nesta quarta-feira, 1, a administração municipal, através da Secretaria de Assistência Social e em parceria com o Serviço de Aprendizagem Industrial – SENAI encerrou mais 5 cursos de capacitação profissional na Colônia Treze.

Os alunos tiveram acesso a 60 vagas pelo Senai e mais 20 pelo Senac nos cursos de: Mecânica de Motocicleta e Motor a Diesel e Panificação e confeitaria. Todos voltados para a formação profissional e incentivo ao mercado de trabalho.

A formação desses jovens representa esforços para garantir a volta de uma economia forte, além de ajudar na promoção de emprego e fortalecer o trabalho da Prefeitura em mais uma estratégia de enfrentamento ao desemprego ocasionado pela pandemia.

“Promover acesso a qualificação da nossa gente é muito importante para fortalecer o nosso mercado de trabalho. Fico muito feliz com a formação de mais turmas que saem daqui encaminhamos para o futuro. Continuaremos no caminho de trabalhar pelo futuro da nossa gente” comemorou a Prefeita Hilda Ribeiro.

“A qualificação profissional tem um papel importante no crescimento de Lagarto. Por isso pensamos em intensificar esse compromisso e trazer os cursos da Sede para a Colônia Treze. Neste momento de retomada econômica e de alta no desemprego precisamos trabalhar na casa qualificação da mão de obra, para que esses jovens tenham acesso ao mercado de trabalho com devida competência. Continuaremos nessa missão, trabalhando para o futuro de Lagarto e do seu povo. Desejo muito sucesso aos novos formandos” disse o secretário de Assistência Social, Valdiosmar Vieira.