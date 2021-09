Pela primeira vez no Nordeste, Prêmio Brasil Olímpico 2021 será realizado em Aracaju

A maior premiação do esporte olímpico nacional chega à Região Nordeste pela primeira vez em sua história. Em sua 22ª edição, o Prêmio Brasil Olímpico será realizado este ano na cidade de Aracaju, no dia 7 de dezembro. O anúncio foi feito pelo presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Paulo Wanderley Teixeira, na última quarta-feira, 01, durante abertura do Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Ginástica Rítmica Adulto e Infantil, realizado no ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju. O evento contou com a participação do governador Belivaldo Chagas.

“É motivo de grande orgulho para Sergipe sediar o Prêmio Brasil Olímpico. Tenho certeza que os atletas se encantarão com Aracaju, e o evento será realizado seguindo os protocolos sanitários para garantirmos a segurança dos participantes. Acredito no esporte como ferramenta de transformação social e, no momento que homenageamos os nossos atletas olímpicos, treinadores e personalidades esportivas, incentivamos outros jovens a seguirem acreditando no esporte”, disse Belivaldo Chagas.

“Nossa gestão busca descentralizar projetos para estar presente em todas as regiões do país. O Nordeste foi protagonista nos Jogos Olímpicos de Tóquio, tendo conquistado quatro das sete medalhas de ouro. Então, nada mais justo do que reconhecer o sucesso e o desempenho dos atletas trazendo para Aracaju a principal festa do esporte olímpico brasileiro”, afirmou o presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB) Paulo Wanderley, referindo-se aos campeões olímpicos Italo Ferreira (surfe), Hebert Conceição (boxe), Isaquias Queiroz (canoagem velocidade) e Ana Marcela Cunha (maratonas aquáticas).

Esta não é a primeira parceria entre COB e o estado de Sergipe. Antes, diversas ações do Programa Transforma, que busca promover os Valores Olímpicos, já haviam sido executadas no local. Além disso, estava prevista para este ano a realização dos Jogos da Juventude, que acabou adiado devido à pandemia da COVID-19. Com um número reduzido de participantes e a garantia dos protocolos de segurança, a capital sergipana está pronta para receber o “Oscar” do esporte brasileiro.

“O Governo do Estado de Sergipe tem firmado uma parceria muito salutar com o COB, e essa é mais uma. Estamos preparados para receber o COB e todos os atletas para que possamos fazer uma belíssima festa do esporte”, completou a superintendente especial de Esportes, Mariana Dantas.

Em 2020, o Prêmio Brasil Olímpico foi cancelado por conta da pandemia, que paralisou o calendário esportivo mundial e resultou ainda no adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Este ano, o Brasil conquistou 21 medalhas no Japão, sendo 7 de ouro, 6 de prata e 8 de bronze. Além dos quatro campeões olímpicos nordestinos em provas individuais, a seleção masculina de futebol tinha quatro jogadores da região em seu elenco: Daniel Alves, Matheus Cunha, Nino e Santos. Já a maranhense Rayssa Leal (skate) e a baiana Beatriz Ferreira (boxe) conquistaram a medalha de prata.

Prêmio Brasil Olímpico

Organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) desde 1999, a maior premiação do esporte brasileiro vem prestando homenagens aos principais atletas olímpicos, treinadores e personalidades esportivas do país.

O nadador Cesar Cielo, campeão olímpico em Pequim 2008, e o canoísta Isaquias Queiroz, três vezes medalhista no Rio 2016 e ouro em Tóquio 2020, são os maiores vencedores do troféu “Atleta do Ano”, com três conquistas cada. Entre as mulheres, as maiores vencedoras são: a campeã olímpica Maurren Maggi (atletismo); Daniele Hypolito (ginástica artística); Daiane dos Santos (ginástica artística); Fabiana Murer (atletismo); e a também campeã olímpica Ana Marcela Cunha (maratonas aquáticas), todas com dois troféus cada. Entre as modalidades, a pentatleta Yane Marques, bronze em Londres 2012, lidera absoluta. Foram 12 prêmios consecutivos, sendo o último em 2016.