Ibrain quer efetivação de benefícios para doadores de sangue

O deputado estadual Ibrain Monteiro (PSC) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa, na última quarta-feira, 1º, para defender que sejam colocados em práticas os benefícios assegurados, em lei, para os doadores de sangue. O parlamentar lembrou que um projeto de sua autoria foi aprovado na Alese, e sancionado pelo governador, mas que as medidas, efetivamente, ainda não foram confirmadas.

“Eu agradeci e agradeço aos colegas parlamentares que aprovaram nosso projeto aqui na Casa, e o governador já sancionou. Nós garantimos alguns benefícios para as pessoas que doam sangue, num gesto de amor e de caridade com o próximo, mas nós percebemos, com frequências as campanhas que são colocadas, com frequência, em busca de novas doações de sangue porque os bancos dos hospitais estão com seus estoques esgotados”, comentou o deputado.

Em seguida, Ibrain lembrou que algumas cirurgias eletivas estão sendo suspensas por falta de sangue e é preciso estimular as doações, mas é preciso também que os benefícios assegurados por lei passem a valer, efetivamente. “Propomos que essas pessoas doadoras tenham prioridade em festas, bancos, eventos esportivos, atividades culturais, sistemas de saúde, dentre outras coisas. A gente pede que o governo veja isso com carinho e coloque em prática”.