Homem agride mulher e depois tenta cometer suicídio

Na manhã da última sexta-feira, 3, um homem golpeou sua ex-companheira com uma faca e, ao perceber a chegada da polícia, tentou cometer suicídio. O caso foi registrado no município de Frei Paulo, no agreste de Sergipe.

De acordo com a Polícia Civil, inconformado com o fim do relacionamento, o homem adentrou à residência da vítima para reatar. Contudo, houve uma discussão e ele acabou aplicando um golpe de faca na mulher, que foi imobilizada e desmaiou.

“Foi nesse momento que o autor aplicou uma facada nas costas da vítima”, relatou o delegado de Frei Paulo, Antônio Francisco. Ele ainda informou que após os vizinhos acionarem a força policial e o autor perceber a chegada dos mesmos, ele acabou desferindo um golpe de faca contra si mesmo na altura do tórax.

Com o ocorrido, a vítima e o autor do crime foram socorridos e encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital João Alves Filho, em Aracaju.