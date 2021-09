Bolsonaro volta a criticar STF e pede atuação dentro ‘das quatro linhas da Constituição’

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) falou a apoiadores neste sábado (4) após a realização de uma “motociata”, que saiu da cidade de Santa Cruz do Capibaribe com destino a Caruaru, no agreste de Pernambuco. Bolsonaro voltou a criticar o Supremo Tribunal Federal (STF) e pediu atuação dentro das “quatro linhas da Constituição”.

“Aqueles que ousam não respeitar a Constituição serão colocados no seu devido lugar”, disse. Ele não mencionou nenhum ministro da Corte, mas afirmou que o STF “não pode ser diferente do Poder Executivo ou Legislativo”. “Se lá [no STF] tem alguém que ousa agir fora das quatro linhas da Constituição, aquele Poder tem que chamar essa pessoa e enquadrar. E lembrar que tem que cumprir a Constituição”, disse o presidente.

Caso contrário, segundo Bolsonaro, “a tendência é acontecer uma ruptura”. “Ruptura que eu não quero e nem desejo. Tenho certeza, nem o povo brasileiro quer. Mas a responsabilidade cabe a cada Poder. E eu apelo a esse outro poder que reveja a ação dessa pessoa que está prejudicando o destino do Brasil”, completou.