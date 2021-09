Sergipe suspende uso de um lote de vacinas da CoronaVac

A suspensão cautelar foi motivada porque as doses foram envasadas em um local de fabricação não aprovado pelo órgão. Em nota, o Instituto Butantan disse que “a medida da Anvisa não deve causar alarmismo” e que o próprio instituto alertou a agência por “extrema precaução”.

Segundo a SES, o estado recebeu, no dia 27 de julho, um dos 25 lotes suspensos. No dia seguinte, ocorreu a distribuição de 350 doses aos municípios para a primeira dose. Já a outra metade, para a segunda dose, foi enviada no dia 8 de agosto. Não foi informada a quantidade já aplicada.