Municípios que encerraram vacinação contra a Covid-19 em adultos e têm estoque de Pfizer devem imunizar adolescentes, orienta Saúde de Sergipe

Um ofício foi enviado na sexta-feira (3) para os secretários de saúde informando que a prioridade são adolescentes com comorbidades, deficiências, em medidas socioeducativas e gestantes e puérperas. Aracaju e Laranjeiras já começaram as ações para estes públicos.

Os municípios que não têm mais pessoas com 18 ou mais a ser vacinada devem comunicar oficialmente a Secretaria de Saúde. “É muito importante que, antes do início da vacinação das pessoas de 12 a 17 anos, o município dê ampla divulgação da vacinação para pessoas com 18 anos e mais, garantindo a oportunidade de se vacinarem antes do início da nova etapa”, disse a nota da SES.